"Hic Sum": Castiglione del Lago solidale e vicina alla Tanzania grazie alla Fondazione Spazio Spadoni e alla Misericordia - Tuttoggi.info

Un progetto di sviluppo economico, sociale e culturale per aiutare le comunità più fragili nei paesi più poveri del mondo

Il Comune di Castiglione del Lago, grazie ad un importante progetto di sviluppo economico, sociale e culturale della “Fondazione Spazio Spadoni” a cui ha aderito la Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago, si è dimostrato solidale e vicino alla Tanzania. Il progetto, intitolato “Hic Sum”, mira a diffondere l’esperienza di Misericordia nel mondo, portando aiuto concreto alle comunità ecclesiali che operano nei paesi più poveri del mondo.

In particolare, il progetto si è concentrato sulla realizzazione di un allevamento di polli nel villaggio di Narunyu, nella regione Lindi della Tanzania, per il sostentamento della comunità e della congregazione delle “African Benedictine Sisters”. Questa congregazione, composta da 234 membri che lavorano in Tanzania e Mozambico, si è stabilita a Ndanda nel 1946 per opera dell’abate vescovo Joachim Amman OSB nella Abatia Nullus in Ndanda. Le suore si impegnano in vari apostolati, come l’educazione, la catechesi, il ministero della salute e il lavoro sociale per aiutare coloro che hanno bisogno, in particolare donne e giovani.