Hi-Tech & Innovazione Magazine - 23/6/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Le aziende italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp
– Una tecnologia innovativa per il controllo delle reti fognarie
– Formazione immersiva, premiato un progetto di Open Fiber
– Fare innovazione nel settore pubblico, al Forum PA la proposta del Formez
– Nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale
fsc/azn
– Le aziende italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp
– Una tecnologia innovativa per il controllo delle reti fognarie
– Formazione immersiva, premiato un progetto di Open Fiber
– Fare innovazione nel settore pubblico, al Forum PA la proposta del Formez
– Nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale
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