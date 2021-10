Helbiz, Investimento di 30 milioni dollari per forte espansione negli USA - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Helbiz, leader nella micromobilità e la prima nel suo settore ad essere quotata al Nasdaq, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con un investitore istituzionale qualificato per una raccolta nominale complessiva di 30 milioni di dollari in obbligazioni convertibili al 5%. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare l’acquisto di circa 25.000 nuovi veicoli (monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) al fine di espandere, in particolare, il mercato statunitense dove Helbiz opera.

Questa operazione finanziaria si inserisce pienamente nel percorso di crescita internazionale di Helbiz, consentendo di espandere notevolmente le attività negli Stati Uniti. I nuovi mezzi diventeranno operativi nel momento in cui sarà perfezionata l’operazione, secondo le seguenti tempistiche: il 12 ottobre 2021, la Società ha emesso una prima tranche (interamente sottoscritta) per un importo nominale di 15 milioni di dollari; la Società emetterà una seconda tranche pari a 10 milioni di dollari al momento del deposito della dichiarazione di registrazione delle azioni Helbiz a compendio delle obbligazioni; la terza tranche per ulteriori 5 milioni di dollari sarà emessa e sottoscritta alla data di effettività della dichiarazione di registrazione delle azioni di compendio.

