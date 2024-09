Harris-Trump, dibattito seguito da oltre 67 milioni di telespettatori - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Circa 67,1 milioni di telespettatori hanno seguito il dibattito fra Kamala Harris e Donald Trump di martedì sera, il 31 per cento in più rispetto a quanti avevano dedicato il loro tempo allo scambio fra Joe Biden e Donald Trump dello scorso giugno, ha reso noto Nielsen. Non sono solo i commentatori ad aver assegnato la vittoria a Kamala Harris: un sondaggio lampo di Cnn indica che il 63 per cento dei telespettatori ritiene che la candidata dem abbia fatto meglio del suo rivale, contro il 37 per cento di chi la pensa al contrario.

Lo show durato 90 minuti, con due pause pubblicitarie, organizzato dalla Abc, è stato trasmesso da 17 piattaforme. Nel loro primo incontro, nel 2016, Hillary Clinton e Donald Trump avevano tenuto incollati al teleschermo 84 milioni di persone. Il primo fra Biden e Trump nel 2020, 73,1 milioni.

Il dibattito di martedì è stato seguito da persone più giovani e di mezza età, con il 53 per cento di adulti di età compresa fra i 18 e i 49 anni sintonizzati per seguirlo, rispetto a quello di giugno.