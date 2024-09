Harris: "Sfida dura con Trump". E chiede un altro dibattito - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare, oggi è stata una grande giornata. Abbiamo 56 giorni davanti e siamo ancora gli underdog in questa corsa, è equilibrata". Kamala Harris si rivolge così ai suoi sostenitori dopo il dibattito televisivo con Donald Trump a Philadelphia.

La vicepresidente intanto è già pronta a un secondo dibattito con Donald Trump a ottobre, come annuncia la campagna della vice presidente, pochi minuti dopo la conclusione del dibattito negli studi di Philadelphia di Abc News, che rilancia: il repubblicano è pronto?

"Sotto le luci della ribalta, il popolo americano ha potuto vedere la scelta che dovrà affrontare quest'autunno alle urne: tra andare avanti con Kamala Harris o tornare indietro con Trump. Questo è ciò che hanno visto stasera e ciò che dovrebbero vedere in un secondo dibattito a ottobre - dice la presidente della campagna Harris Jen O'Malley Dillon in un comunicato - La vice presidente è pronta per un secondo dibattito. E Donald Trump?".