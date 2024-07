Harris ringrazia Biden: "Eredità suoi successi non ha pari" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "L'eredità dei successi di Joe Biden in questi tre anni e mezzo non ha parti nella storia moderna: in un mandato ha già superato i successi della maggior parte dei presidente che hanno servito due mandati". E' quanto ha detto Kamala Harris nel suo primo discorso dopo l'annuncio della rinuncia alla rielezione da parte del presidente Biden.

La vice presidente ha poi elencato le qualità che ha visto "ogni giorno durante la sua presidenza: la sua onestà, la sua integrità, il suo impegno per la famiglia e la fede, il suo cuore grande e il suo profondo amore per il nostro Paese". "Sono testimone diretta - ha continuato Harris - del fatto che ogni giorno il presidente Biden lotta per gli americani e noi gli siamo profondamente grati per il suo servizio per la nazione".

Quanto alla salute di Biden, Harris ha spiegato che "il presidente si sente molto meglio e si sta rimettendo in fretta". Biden la scorsa settimana è risultato positivo al Covid ed è in isolamento nella sua casa in Delaware. "Non vede l'ora di rimettersi in movimento", ha aggiunto la vice presidente.

Già prima del discorso, collaboratori della vice presidente avevano reso noto che Harris durante il discorso oggi, all'evento con le squadre di atletica universitarie, avrebbe parlato della "rivoluzionaria leadership" di Joe Biden, senza fare riferimento alla sua candidatura alla Casa Bianca. E avevano spiegato che sarebbe stato inappropriato per la democratica parlare in questa sede della sua candidatura, partecipando all'evento in qualità di vice presidente.

Stando all'agenda diffusa dalla Casa Bianca, Harris partirà nel primo pomeriggio, ora di Washington, per Wilmington, la città di Biden, per partecipare ad un evento della campagna elettorale.