Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: "Salute perfetta" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Kamala Harris "gode di salute eccellente". Sono queste le conclusioni della lettera che il medico personale della vice presidente, che compie 60 anni il prossimo 20 ottobre, ha allegato alla cartella medica che la candidata democratica ha pubblicato oggi, anche per creare contrasto e pressioni sul molto più anziano avversario, Donald Trump che a giugno ha compiuto 78 anni.

"Possiede la resilienza fisica e mentale necessarie per svolgere con successo i compiti presidenziali, compreso quello di capo dell'esecutivo, capo di Stato e comandante in capo", scrive il dottor Joshua Simmons, che come unici problemi di salute di rilievo di Harris indica le allergie stagionali ed episodi di orticaria. Non ci sono problemi anche nelle ultime analisi del sangue di routine, a parte dei livelli "insufficienti" di vitamina D, conclude il medico.

L'ex presidente si è rifiutato di pubblicare la sua cartella clinica durante la campagna del 2016 e nonostante le diverse promesse fatte in questa ancora non ha pubblicato nessun documento sulla sua salute. Nell'ultima comunicazione sul suo stato di salute resa pubblica, quasi sette anni fa, si parlava di colesterolo alto, sovrappeso e problemi dermatologici dovuti alla rosacea.