Hanno rubato nella villa di Brad Pitt, arrestati: "Colpivano celebrità e atleti" - Tuttoggi.info

Quattro ragazzi, presunti membri di una gang di strada, sono stati arrestati per una serie di furti nelle abitazioni di celebrità e sportivi a Los Angeles. Tra le vittime anche l’attore premio Oscar Brad Pitt, la cui villa nel quartiere di Los Feliz è stata svaligiata lo scorso giugno. Secondo quanto dichiarato dal capo della polizia di Los Angeles, Jim McDonnell, i sospettati – due diciottenni, un diciassettenne e un sedicenne – avrebbero preso di mira abitazioni di personaggi noti, tra cui attori hollywoodiani e atleti professionisti. Durante le perquisizioni effettuate nelle loro abitazioni, le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto diversi oggetti rubati.

L’indagine è partita a seguito dell’irruzione nella villa di Brad Pitt, avvenuta a fine giugno. Un trio di ladri incappucciati avrebbe scavalcato il recinto di sicurezza della proprietà, frantumato una finestra e saccheggiato l’abitazione prima di darsi alla fuga. L’attore non si trovava in casa al momento del furto: era infatti impegnato a New York per promuovere il suo nuovo film ‘F1’. Sebbene la polizia non abbia confermato ufficialmente l’identità del proprietario, l’indirizzo corrisponde a quello di un immobile acquistato da Pitt nel 2023, situato nei pressi del Griffith Park, non lontano dalla celebre scritta ‘Hollywood’.

Oltre alla star di ‘Fight Club’, altri volti noti sarebbero stati presi di mira dal gruppo: tra questi Nicole Kidman e Keith Urban, il lanciatore dei Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto e l’ex attaccante del Los Angeles Fc Olivier Giroud, tutti coinvolti in recenti episodi di effrazione. “La banda utilizzava tecniche sempre più sofisticate — ha spiegato McDonnell — installando telecamere nascoste nei pressi delle abitazioni per studiare le abitudini delle vittime e impiegando jammer wi-fi per disattivare i sistemi di sorveglianza domestica”.

Il capo della polizia ha anche sottolineato come la notorietà e la presenza pubblica di celebrità e sportivi li renda bersagli più vulnerabili. Ma l’allerta riguarda tutti: “Chiunque pubblichi sui social informazioni sui propri spostamenti potrebbe inconsapevolmente segnalare la propria assenza ai malintenzionati”. Le autorità hanno arrestato i quattro giovani la scorsa settimana, ma non è stato reso noto l’elenco dettagliato degli oggetti recuperati. Le indagini proseguono per accertare eventuali legami con altri colpi simili avvenuti negli ultimi mesi nella contea di Los Angeles.