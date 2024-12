Hamilton addio alla Mercedes, inizia era Ferrari - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Lewis Hamilton dice addio alla Mercedes e si prepara a iniziare l'avventura con la Ferrari. Quanto bisogna aspettare per vedere Sir Lewis al volante di una rossa?

Il pilota inglese chiude il matrimonio con le Frecce d'argento con il quarto posto nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il 38enne di Stevenage lascia la Mercedes dopo 12 stagioni, 6 titoli iridati (a cui va aggiunto quello targato McLaren nel 2008) e 84 Gp vinti. "Hai guidato da campione del mondo", ha detto il team principal Toto Wolff rendendo omaggio a Hamilton nell'ultimo dialogo via radio alla fine della gara. La Mercedes, su X, ha inviato un messaggio speciale alla Ferrari: "Prendetevi cura di lui", il tweet.

Hamilton sbarca al Cavallino per andare a caccia del settimo titolo della carriera e per riportare il Mondiale che a Maranello manca da un'era geologica, dal trionfo 2007 di Kimi Raikkonen. Quando debutterà Sir Lewis in rosso? Abu Dhabi sarà sede di una sessione di test martedì 10 dicembre, ma Hamilton non ci sarà.

Il contratto con la Ferrari di fatto scatta dal 2025 e il pilota, fino alla fine del 2024, è ancora legato alla Mercedes. La prossima settimana, con ogni probabilità, Hamilton volerà in Malesia per un evento con Petronas, sponsor principale della Mercedes, e dovrebbe far tappa anche a Stoccarda, quartier generale della casa tedesca, prima di visitare gli stabilimenti britannici del team a Brixworth e Brackley. I primi giri al volante della rossa, quindi, sono rimandati al prossimo anno.