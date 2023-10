Halloween, a San Giacomo torna la Notte del Grande Cocomero | In centro musica e "pauroso" divertimento - Tuttoggi.info

Anche il centro storico di Città di Castello si farà trovare pronto per la notte più spaventosa dell'anno, in piazza Andrea Costa arriva anche il tartufo della Madonna del Latte | Le modifiche al traffico

Per Halloween il centro storico di Città di Castello non farà mancare giochi, spettacoli, musica per tutte le età (e buon cibo) grazie alle società rionali di San Giacomo e Madonna del Latte.

Domani, martedì 31 ottobre, nel cuore della città si mescoleranno tradizione, mistero e allegria con la “Notte del grande cocomero”: il quartiere di San Giacomo si trasformerà in un rutilante paese dei divertimenti, aperto ad adulti e bambini, tra maschere, risate, musica e animazioni coinvolgenti. La serata prenderà il via alle ore 19 con l’aperitivo e la cena nei locali del rione, il miglior modo per entrare nel clima della festa che si infiammerà a partire dalle 21 con eventi nelle vie e piazze principali.

La musica dal vivo sarà assoluta protagonista a Porta San Giacomo (Bar Minù), in via XI Settembre, dove andranno in scena i giochi organizzati dall’Atletica Libertas e il gettonatissimo appuntamento con il truccabimbi. La sede della società rionale San Giacomo, in via del Pozzo, diventerà una casa stregata, circondata dai mangiafuoco e dalla musica nei locali lungo via XI Settembre (bar San Giacomo “Sabatino”, ristorante Materie Prime). Per i bambini ci saranno i gonfiabili e gli imprevedibili numeri di Mago Merletto, con la divertentissima sfilata in maschera in programma in via Mario Angeloni.

Dai brividi di “Dracula nella bara” presso le pompe funebri Campriani si potrà passare all’allegria dei dj set in piazza San Francesco e via Mario Angeloni (Sacrosanto Caffè, FEZ e Bar Roma) e delle Majorette di Lama, che solcheranno tutto il quartiere all’insegna della bravura e del ritmo. Gastronomia a base di tartufo e musica saranno invece la proposta della società Madonna del Latte in piazza Andrea Costa, presso il ristorante temporaneo dall’1 al 5 novembre, nell’ambito del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Le note del dj “Solitaire” accompagneranno le ricette dei cuochi del rione, che proporranno ai buongustai taglieri di salumi e formaggi, tagliatelle al tartufo e filetto di vitello al tartufo (Info e prenotazioni ai numeri 339.4551208 e 388.3075408).

Per consentire lo svolgimento degli eventi in programma, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 18 di martedì 31 ottobre alle ore 00.30 dell’1 novembre vieterà transito e sosta in via XI Settembre, dall’intersezione con via dei Conti, in piazza Magherini Graziani e via M. Angeloni, a tutti i veicoli (tranne mezzi di soccorso ed emergenza). Transito vietato a tutti i veicoli (tranne mezzi di soccorso ed emergenza) anche in via degli Albizzini, dall’intersezione con piazza Garibaldi, e in via dei Lanari, dall’intersezione con via San Bartolomeo. In via San Bartolomeo sarà garantito il doppio senso di marcia al fine di consentire l’uscita dei mezzi. Sosta vietata anche in piazza Andrea Costa.