Haiti, ministro degli Esteri "C'è l'inferno, bisogna far presto" - Tuttoggi.info

NEW YORK (ITALPRESS) – Jean Victor Geneus, ministro degli Esteri di Haiti, è intervenuto al Consiglio di Sicurezza subito dopo l’approvazione della risoluzione 2699 che stabilisce l’intervento di una forza di polizia internazionale per proteggere la popolazione del paese caraibico preso in ostaggio dalla violenza delle gang. “C’è l’inferno ad Haiti. Bisogna fermare le gang al più presto possibile”, dice Jean Victor Geneus intervistato dalla Voce di New York.

mgg/gtr (video di Stefano Vaccara)