Gusto, arte e tradizione: il trionfo degli eventi firmati Lorenzo Diamantini al MUAM - Tuttoggi.info

Un weekend di gusto, cultura e creatività ha animato il MUAM – Museo Arti e Mestieri di Gubbio grazie alle iniziative curate da Lorenzo Diamantini, nell’ambito delle attività promosse dal GAL Alta Umbria e dal progetto “Locale è Meglio”, durante l’evento “Made in Gubbio”.





La due giorni ha registrato un grande afflusso di pubblico e un’altissima partecipazione alle attività proposte, dimostrando come l’incontro tra eccellenze enogastronomiche, arte e artigianato possa generare un format vincente per la valorizzazione del territorio.





Il programma ha visto due showcooking condotti da Lorenzo Diamantini, che hanno unito tecnica e storytelling culinario, presentando ricette capaci di reinterpretare i prodotti tipici locali con creatività. Ogni piatto è stato realizzato utilizzando materie prime fornite dai produttori del GAL Alta Umbria, con un buffet finale che ha permesso a circa 80 partecipanti di degustare le preparazioni in versione finger food.





Domenica pomeriggio è stato il momento del laboratorio per bambini “Manine in cucina – Cookie dough e fantasia senza forno”, durante il quale i più piccoli si sono cimentati nella preparazione di dolcetti creativi, scoprendo il valore del cibo come esperienza ludica ed educativa.





L’evento ha inoltre ospitato un’installazione artistica con cuori di ceramica intitolata #fromgubbiowithlove, simbolo di legame e appartenenza alla città, e la presentazione di un ricettario digitale di cucina tipica eugubina, sfogliabile su touchscreen nella sezione “Made in Gubbio” dedicata al gusto.





> “Ho messo molto di me in questo progetto, ed è stato emozionante vedere la risposta calorosa del pubblico. Questo successo è frutto di una rete di collaborazioni e di una grande fiducia reciproca,” ha dichiarato Lorenzo Diamantini, che ha voluto ringraziare sentitamente il MUAM per l’opportunità, il team composto da Andrea Martinelli e Paola Valli per la gestione impeccabile del buffet e della somministrazione, e il giornalista Giacomo Branco per la conduzione professionale e coinvolgente degli showcooking.













Il weekend si è concluso con unanime soddisfazione da parte di organizzatori, partner e visitatori, confermando “Made in Gubbio” come un appuntamento di riferimento per la promozione integrata di arte, artigianato e gastronomia nel cuore dell’Umbria.

Luogo: Muam, Museo Arti e Mestieri Gubbio PG, Via Cavour , 7, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA