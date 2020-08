Guillermo Del Toro dirige il musical Pinocchio, McGregor nel cast - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il premio Oscar Guillermo del Toro dirigerà Pinocchio, lungometraggio musicale animato in stop motion, come annunciato da Netflix. L’esordiente Gregory Mann vestirà i panni di Pinocchio, mentre Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante e David Bradley interpreterà Geppetto. Nel cast figurano anche Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard (Stranger Things), il premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro (The Batman), Ron Perlman, già premiato ai Golden Globe (Nightmare Alley), Tim Blake Nelson (Watchmen) e Burn Gorman (Enola Holmes).

Ispirato alla famosa fiaba di Carlo Collodi, questo musical in stop motion segue le straordinarie avventure di un bambino di legno portato magicamente in vita da un desiderio del padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Mussolini, il film di Del Toro è una storia d’amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all’altezza delle aspettative del padre.

(ITALPRESS).