Guide Sensmart Tb630: il clip-on compatto ma grande nelle prestazioni - Tuttoggi.info

1 di 5 L’altezza e la larghezza dello strumento sono di soli 79 mm, il peso è di soli 440 grammi grazie allo scafo in magnesio. Lo strumento è dotato di connettività WiFi e può registrare foto e video grazie alla scheda interna di memoria di 64 Gb. Gli anelli adattatori per il cannocchiale sono a sgancio rapido e consentono l’applicazione su ottiche con diametro tra 38 e 64 mm. La pulsantiera è ergonomica e di facile azionamento anche nell’oscurità. Le due batterie ricaricabili consentono 10 ore di autonomia e sono facilmente estraibili per la ricarica o sostituzione, senza dover smontare lo strumento.

La Ra sport di Manerbio (Bs) distribuisce il visore termico clip-on Guide Sensmart Tb630, uno strumento compatto e leggero ma dalle elevate prestazioni, che consente di trasformare semplicemente una normale ottica di puntamento per carabina in un visore notturno. Lo strumento ha una lunghezza di 128 mm, una altezza e una larghezza di 79 mm, un peso di soli 440 grammi grazie allo scafo in magnesio, si può installare su qualsiasi cannocchiale con diametro esterno dell’obiettivo compreso tra 38 e 64 mm grazie a tre differenti anelli adattatori con sistema a sgancio rapido. Lo strumento è alimentato con due batterie ricaricabili tipo 18650, che possono essere facilmente sfilate e sostituite tramite il comodo vano posto superiormente, con sportello incernierato anteriore. L’autonomia delle batterie è fino a 10 ore di funzionamento continuo.

Dal punto di vista prettamente della visione, il sensore ha risoluzione di 640×512 pixel con dimensione dei pixel di 12 µm e un valore Netd di 20 mK, l’obiettivo ha un diametro di 35 mm (F1.0) con un campo visivo di 22×16 m a 100 metri. La portata di rilevazione è fino a 1.400 metri, la visualizzazione risulta chiara e definita grazie anche al display Amoled con risoluzione 1.920×1.080 pixel. Lo strumento è dotato di possibilità di interfaccia tramite WiFi (o tramite porta Usb-C) e la memoria interna di 64 Gb consente la registrazione sia di fotografie, sia di video. Lo standard di impermeabilità è Ip68, lo strumento è in grado di sopportare sollecitazioni fino a 1.000 G, che lo rendono idoneo alla gestione di qualsiasi tipo di rinculo. A fronte di queste caratteristiche, il prezzo è particolarmente vantaggioso, 1.690 euro Iva inclusa. Oltre alla versione standard, è possibile avere una versione dotata di telemetro laser integrato, con possibilità di rilevazione delle distanze fino a 1.000 m.

Scheda tecnica



Produttore: Guide Sensmart, guideir.com



Distributore: Ra sport, Strada Provinciale 668 km 28.310, 25025 Manerbio (Bs), tel. 030.93.80.140, redolfiarmi.com



Modello: Tb630



Tipo: visore termico clip-on



Sensore: 640×512@12 µm



Valore Netd: 20 mK



Lunghezza: 128 mm



Altezza: 79 mm



Larghezza: 79 mm



Display: Amoled 1.920×1.080 pixel



Portata di rilevazione: 1.400 m



Interfaccia: porta Usb-C o WiFi



Scheda memoria interna: 64 Gb



Alimentazione: 2 batterie ricaricabili e sostituibili 18650



Peso: 440 g



Anelli adattatori: 3, per diametri obiettivo da 38 a 64 mm



Prezzo: 1.690 euro, Iva inclusa

L’articolo Guide Sensmart Tb630: il clip-on compatto ma grande nelle prestazioni proviene da Armi e Tiro.