Alla guida con tasso alcolemico fino a 5 volte oltre il limite, ritirate 3 patenti in Altotevere - Tuttoggi

Stessa sorte è toccata ad un 60enne abitante ad Umbertide sorpreso nei pressi di Piazza Brogi, a Pierantonio, alla guida del proprio mezzo con un tasso alcolemico di quasi 4 volte superiore al limite.

Ancora più alto il valore del 45enne di Citerna che, al volante di una piccola utilitaria in via Etruria, a Città di Castello, ha addirittura perso il controllo del mezzo, andando ad urtare un veicolo in sosta. Dopo l’incidente l’uomo ha cercato di allontanarsi ma, grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini al 112, i carabinieri, già in zona, sono intervenuti immediatamente fermando l’uomo che, sottoposto all’alcoltest, presentava un tasso alcolemico di oltre 5 volte il massimo consentito. Inevitabili denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.