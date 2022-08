Guida senza patente auto sotto sequestro, denuncia e maxi multa

Infatti, nella fase degli accertamenti svolti poi in ufficio, dove i due venivano condotti si scopriva che, il conducente del veicolo fermato, risultava non aver mai conseguito la patente di guida ed era stato già sorpreso altre volte a guidare in tali condizioni.

In questo caso, però, i centauri orvietani riuscivano a documentare la reiterazione nel biennio di tale infrazione, condizione che permetteva di denunciare il trasgressore all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida senza patente con la conseguente confisca dell’auto atteso che, la stessa, proprio pochi giorni prima, sempre in Umbria, era stata già sequestrata dalla Polizia di Stato quando egli si trovava, ancora una volta, a condurla oltre che, senza patente, priva di assicurazione obbligatoria.

L’uomo veniva inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e rimozione di sigilli, oltre che contravvenzionato per migliaia di euro.