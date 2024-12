Guerra, lavoro, scuola, denaro. Con #popcast i bambini e le bambine si confrontano sull'attualità - Tuttoggi.info

Cosa sanno, i bambini e le bambine, del momento storico che stiamo vivendo? Che informazioni hanno sui conflitti in corso? Lavorare è noioso? Perché ci sentiamo in colpa quando riposiamo e non lavoriamo? Guerra e lavoro sono i temi delle prime due puntate di #popcast, il podcast prodotto dalla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, in piazza Birago, con la partecipazione dei bambini e delle bambine del popoloso quartiere cittadino.

“Perché la guerra?” sembra proprio la domanda di un bambino, ed è il titolo della seconda puntata – pubblicata nei giorni scorsi, la si può ascoltare gratuitamente nelle più importanti piattaforme di streaming – in cui, per provare a trovare una risposta, la piccola-grande redazione di #popcast ha intervistato Nico Piro, giornalista inviato di guerra e autore del libro Se vuoi la pace conosci la guerra (Harper Collins Italia Editore). Si parla poi di resistenza palestinese con Chiara Cruciati, vice direttrice di il manifesto e autrice dei libri Cinquant’anni dopo e Israele, mito e realtà (entrambi per Edizioni Alegre). E di antifascismo, e di come mantenerlo vivo e contemporaneo, anche come strumento per difendere la pace, con Arturo Bertoldi e Max Collini, partendo dal loro libro Storie di resistenza senza retorica (People).

Primo podcast fatto da bambini e bambine under 14, #popcast è realizzato da POPUP, progetto dell’associazione MenteGlocale, ed è curato e scritto da Elena Zuccaccia, Costanza Raspa e Filippo Costantini (sound design di Daniele Scialò). È il risultato di un laboratorio gratuito che la libreria perugina sta conducendo con cadenza settimanale da alcuni mesi. Ora, dopo la pausa festiva, la “piccola” redazione tornerà al lavoro per preparare la terza puntata, che uscirà a gennaio (tra i temi in lavorazione denaro, scuola e cibo).

Nella prima puntata – “Contro il lavoro”, pubblicata a novembre – la piccola redazione ha letto e parlato di Da grande sarò, di Serena Mabilia (pièdimosca edizioni) e sono intervenuti Francesca Coin (autrice del volume Le grandi dimissioni, Einaudi), Matteo Pinna di Wom Edizioni (casa editrice che ha ripubblicato il libro Giuseppe Rensi, Contro il lavoro) e Ivan Carozzi (autore di Fine lavoro mai, Eris Edizioni).

