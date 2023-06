Gubbio tra le 32 mete più ambite dell'estate italiana, un contest per eleggere la regina delle vacanze - Tuttoggi.info

Il "Corriere della Sera" ha scelto anche la città dei Ceri per la sfida ad eliminazione tra le località vacanziere di tutta Italia | Si vota sui social, ecco come

Trentadue località di vacanza e 16 sfide a eliminazione diretta per eleggere la città regina dell’estate italiana. Nel contest “Summertime” del “Corriere della Sera”, tra veri e propri colossi del turismo c’è anche Gubbio, peraltro unica località umbra in gara.

I tanti volti dell’Italia vacanziera, dal mare ai monti, dai parchi nazionali alle città d’arte, sono stati selezionati per il settimanale ‘7Corriere’ dalla redazione di ‘Dove’ e saranno sottoposti al voto dei lettori sulle stories di Instagram che verranno pubblicate di volta in volta sui rispettivi profili, @7corriere e @doveviaggi.

Ne resterà solo una e sarà la trionfatrice dell’estate 2023. La città dei Ceri, nel primo turno, se la vedrà con la temibile San Gimignano ma sono ovviamente diverse le città favorite per questo originale titolo, da Matera a Otranto, passando per Verona e Taormina. Per Gubbio è sicuramente una conferma delle sue tante qualità e peculiarità che, in questo caso, ne fanno anche una potenziale regina delle vacanze italiane. Non resta che votare…