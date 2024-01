Gubbio, Piano Regolatore da oggi online in una versione interattiva e accessibile a tutti - Tuttoggi.info

Permetterà di ottenere immediatamente tutte le informazioni sulla destinazione d’uso dei terreni e non solo | Vicesindaca Tasso “Una grandissima semplificazione fatta a favore di cittadini e tecnici”

E’ online, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Gubbio, una nuova versione dinamica del Piano Regolatore Generale, a disposizione di cittadini e tecnici.

Fino ad ora la consultazione di tutte le tavole del Prg era possibile accedendo ad un file in formato Pdf: da oggi, grazie a questa nuova applicazione, tutti potranno contare su un’interfaccia semplice e interattiva, ottenendo immediatamente tutte le informazioni su destinazione d’uso di terreni e non solo.

Attraverso un menu semplice si potrà accedere alle singole aree, cliccando sulle quali verrà esplicitata la classificazione urbanistica della zona, così da poter subito conoscere tutti i vincoli sul terreno individuato. Ricercando anche tramite particella catastale verrà individuata sulla mappa l’area richiesta e la sua classificazione. Un’ampia legenda consentirà infine l’accesso a tutti i tematismi del Prg, sia dal lato strutturale che da quello operativo, con possibilità di sovrapporli o isolarli in trasparenza con l’immagine del territorio sottostante. Anche tutte le norme sono da oggi a portata di mano con un semplice clic, e sarà possibile stampare tutto, in scala opportuna.

“Da anni – sottolinea la vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessia Tasso – si attendeva la digitalizzazione del Prg, un’operazione che il nostro Comune ha portato avanti tra i pochi in tutta la Regione e che si unisce a tutto un insieme di attività messe in campo per digitalizzare anche l’archivio, le cui pratiche sono online con possibilità di avere accesso diretto al Suape, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’edilizia. Si tratta, ancora una volta, di una grandissima semplificazione fatta a favore di cittadini e tecnici, che potranno accedere in autonomia alle tavole del Prg senza fare richiesta agli atti”.

Gli uffici restano comunque sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e per aiutare gli utenti nella navigazione del nuovo sistema, all’indirizzo mail pianoregolatore@comune.gubbio.pg.it.