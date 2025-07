"Gubbio Link", il nuovo servizio bus che collega la città alle principali stazioni ferroviarie umbre - Tuttoggi.info

È stato presentato ufficialmente ieri (17 luglio), in Municipio, il nuovo servizio integrato treno e bus “Gubbio Link”, che collegherà la città dei Ceri alle principali stazioni ferroviarie umbre.

Oltre a Vittorio Fiorucci (sindaco di Gubbio), Stefania Proietti (presidente Regione Umbria), Flavio Nogara (presidente Busitalia), Serafino Lo Piano, ad e direttore generale di Busitalia, Amelia Italiano (direttore regionale Umbria di Trenitalia e Francesco Gagliardi (vicesindaco di Gubbio con delega alla Mobilità), erano presenti anche 70 operatori internazionali del turismo, coinvolti in un confronto sul futuro dell’accoglienza e dell’accessibilità turistica in Umbria.

Il progetto punta a rendere Gubbio ancora più accessibile in vista dei grandi eventi religiosi e culturali del 2025 e 2026 – celebrazioni giubilari e appuntamenti per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco -, con un servizio pensato per pellegrini, turisti e cittadini.

Dal 26 luglio sarà attivato il Gubbio Link e saranno potenziati anche i collegamenti da Città di Castello, Umbertide e Assisi: con oltre 60 corse, questi interventi saranno un passo importante verso una mobilità più sostenibile, diffusa e accogliente, capace di valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio.

Il nuovo servizio presentato prevede:

60 corse Gubbio Link , di cui 34 nei feriali e 26 nei festivi

, di cui 34 nei feriali e 26 nei festivi Incremento corse tra Perugia e Gubbio (Linea E001): 20 feriali (12 Gubbio Link), 16 nei festivi (8 dirette)

(Linea E001): 20 feriali (12 Gubbio Link), 16 nei festivi (8 dirette) Potenziamento linea Fossato di Vico–Gubbio (Linea E052): 22 corse feriali e 12 festive

(Linea E052): 22 corse feriali e 12 festive Nuove tratte da Città di Castello e Umbertide : 4 coppie di corse giornaliere

: 4 coppie di corse giornaliere Collegamento Assisi – Gubbio: 2 coppie di corse quotidiane

I biglietti per la tratta bus che integra il treno avranno un costo di 5,50 euro da Perugia e 3,60 euro da Fossato di Vico e saranno acquistabili direttamente dal sito web di Trenitalia.

“Considero il nuovo servizio Link fondamentale – ha dichiarato la presidente Proietti – per umbri e turisti. Grazie ai fondi per il Giubileo, abbiamo deciso di investire fortemente nel potenziamento del trasporto pubblico locale, scegliendo di collegare tra loro 15 importanti centri, facilitando la mobilità turistica e l’accesso ai servizi essenziali per gli umbri che vivono nelle zone più isolate. Una richiesta che proviene anche dai nostri giovani, che ci chiedono di migliorare i trasporti. Un investimento che punta a creare una rete sostenibile, anche in vista di eventi importanti come la canonizzazione di Carlo Acutis. Siamo già al lavoro per poter confermare questi collegamenti anche per l’anno prossimo”.

Con i Link, si avrà la possibilità di acquistare con un semplice click il proprio viaggio da qualunque parte d’Italia. Dopo il Todi Link di giugno e il Montefalco–Bevagna Link di inizio luglio, entro fine luglio partiranno il Gubbio Link e il Norcia–Cascia Link. Entro settembre ci saranno nuove attivazioni, anche in vista delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario di San Francesco.

Con oltre 2,8 milioni di arrivi in Umbria nel 2024 (+4,8% rispetto al 2023) e oltre 7 milioni di presenze (+6,4%), la regione conferma la sua vocazione turistica. In questo contesto, Gubbio – che oggi intercetta il 5,1% degli arrivi regionali – punta ad accrescere la propria attrattività attraverso soluzioni moderne, sostenibili ed efficienti, capaci di valorizzare il territorio e rispondere alle esigenze di un turismo sempre più consapevole.