Gubbio Dog Friend, ospiti Giorgio Panariello e Walter Santillo

Arriva a sorpresa la comunicazione che sarà presente alla cerimonia di consegna del premio ‘Gubbio Dog Friend’, prevista per domani sabato 23 febbraio a partire dalle 17,30 nella Sala Trecentesca del Comune, anche il conduttore e autore televisivo Walter Santillo, storico amico e collaboratore di Giorgio Panariello.

A coinvolgerlo è stato proprio Panariello che riceverà il riconoscimento, promosso d’intesa e con la collaborazione del Comune di Gubbio e organizzato dalle associazioni ‘Gubbio Soccorso Animali e Ambiente’ e ‘Atesu’, attive nella solidarietà, nel sociale e nella difesa dell’ambiente e degli animali. Insieme al noto attore, showman, regista e autore di libri che parlano del suo rapporto con i cani, ci saranno altri personaggi di primo piano nel loro campo, il criminologo della Polizia di Stato Marco Strano impegnato tra l’altro nel contrasto dei crimini ai danni degli animali, Francesca Toto che ha ideato il progetto ‘Zero cani in canile’ nato nel Comune di Vieste nel 2011 e realizzato dai volontari della Lega per la Difesa del cane e Fabrizio Caira delle Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco protagonista insieme al suo cane Apo del salvataggio di vite umane in tante situazioni difficili e in circostanze drammatiche, come da ultimo nel crollo del ponte di Genova.

La finalità del riconoscimento nazionale è quella di suscitare la maggiore sensibilizzazione possibile nei confronti degli animali, e dei cani in particolare, con l’obiettivo di valorizzare azioni concrete di difesa e salvaguardia degli ‘amici a 4 zampe’. E c’è da registrare il valore indiscusso della tornata dei nomi che verranno premiati nella prima edizione. Ad annunciarli, insieme al sindaco Filippo Mario Stirati, sono proprio i promotori Enrico Mattiacci per ‘Gubbio Soccorso’ e Mario Franceschetti per ‘Atesu’ che spiegano: “Il Premio va a persone o gruppi che si impegnano a sviluppare una coscienza civile che consideri gli animali parte integrante della famiglia e della vita. Spicca su tutti il nome del popolare attore, regista e showman Panariello, sostenitore di varie campagne a favore degli animali nonché autore di libri legati alle tematiche dei cani. Ci ha confermato la sua adesione all’iniziativa, grazie ad un lavoro di relazioni per il quale abbiamo chiesto il supporto dell’Ufficio Stampa del Comune e di cui si è fatto interprete in primis Paolo De Andreis grande produttore televisivo Rai di programmi di successo, amico di Gubbio e sempre pronto a scendere in campo per favorire iniziative a vantaggio della città e degli eugubini. Vogliamo augurarci che la città di Gubbio, custode della memoria francescana legata all’ammansimento del Lupo da parte di S. Francesco, possa giovarsi di tali azioni positive, contribuendo a recuperare tensioni che ancora permangono nei confronti del canile di Ferratelle, e diventare, con la collaborazione di tutti e in particolare delle altre associazioni di volontariato che operano nella struttura, un esempio nazionale per ‘buone pratiche’ “.

