Gubbio, Comune cerca un ingegnere e 2 vigili urbani | Bandi scadono il 27 gennaio - Tuttoggi

Ecco le modalità di partecipazione e i requisiti per la presentazione delle domande

Ci sarà tempo fino al 27 gennaio per presentare domanda per un posto da ingegnere e due da vigile urbano nel Comune di Gubbio.

Nel dettaglio, i bandi di concorso riguardano la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere”, categoria D, con scadenza il 27 gennaio 2022, e la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti con profilo di “Agente di Polizia Municipale”, categoria C, con scadenza sempre il 27 gennaio 2022.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Gubbio sul proprio sito istituzionale nella sottosezione “Bandi di Concorso”

Sul portale, nel dettaglio, si trova il testo integrale del bando riguardante il concorso da ingegnere, con tutti i requisiti necessari per la partecipazione, la modulistica da scaricare e le relative scadenze. Lo stesso vale per i due posti con profilo di “Agente di Polizia Municipale“, categoria C. Tutte le altre informazioni sono disponibili agli stessi link sempre sul portale comune.gubbio.pg.it.