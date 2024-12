Gubbio, Comune cerca dirigente di Area Tecnica | Pubblicato avviso - Tuttoggi.info

Il Comune di Gubbio ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Dirigente di Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato. La posizione sarà assegnata al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne. L’avviso, approvato il 20 dicembre, ha scadenza per le candidature fissata alle ore 14 del 19 gennaio 2025.

Per partecipare, i candidati devono:

Essere dipendenti di una pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato.

Possedere una laurea in Ingegneria o Architettura (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica).

Essere abilitati all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto.

Non avere condanne o procedimenti penali pendenti.

Non trovarsi in condizioni di inconferibilità previste dalla normativa vigente.

La selezione si basa su titoli (max 10 punti) e colloquio (max 30 punti). Le materie del colloquio includono:

Diritto degli Enti Locali.

Urbanistica, edilizia, ambiente e sicurezza nei cantieri.

Programmazione e gestione dei lavori pubblici.

Digitalizzazione amministrativa.

Il candidato selezionato sarà individuato sulla base della somma dei punteggi ottenuti per titoli e colloquio. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale InPA (https://www.inpa.gov.it) utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Gli interessati possono modificare o annullare la domanda fino alla scadenza.

Tutti i dettagli, incluso il testo integrale dell’avviso, sono disponibili nella sezione “Bandi di Concorso” sul sito ufficiale del Comune di Gubbio (www.comune.gubbio.pg.it). Per eventuali problemi tecnici, è possibile contattare il servizio di supporto del portale InPA. Il Comune di Gubbio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento lavorativo, in linea con le normative vigenti.