Gubbio ancora più isolata dopo tagli ai trasporti "Non esistono collegamenti per Assisi" - Tuttoggi

Il presidente della Seconda Commissione regionale Valerio Mancini annuncia un'imminente audizione dei vertici di Busitalia con l'assessore Melasecche e il sindaco Stirati "Necessario trovare soluzioni in tempi brevi"

“Dopo i tagli ai trasporti nell’eugubino ci sono numerose criticità. È necessario trovare soluzioni in tempi brevi”.

È quanto dichiarato stamattina (30 giugno) dal consigliere regionale Valerio Mancini (Lega), in qualità di Presidente della Seconda Commissione competente in materia di trasporti, dopo aver incontrato i consiglieri comunali Angelo Baldinelli, Michele Carini e Sabina Venturi (Lega Gubbio) in merito alle problematiche riguardanti, appunto, tagli e cambiamenti degli orari delle corse degli autobus per il periodo estivo.

“Busitalia, senza alcun preavviso, ha tagliato la storica linea E022 Scheggia-Gubbio-Mocaiana-Perugia, predisponendo nello specifico l’interruzione della stessa a Gubbio, lasciando così senza collegamento con il capoluogo la zona ovest del comprensorio. – ha detto Mancini – Peraltro ci sono utenti che hanno pagato un abbonamento annuale e che ora si trovano costretti a ripiegare su altri mezzi di trasporto, e questo non è tollerabile”.

È stata evidenziata anche la totale assenza di un collegamento tra Gubbio e Assisi: “In considerazione del flusso di turisti che usufruirebbero di questa tratta, è opportuno che si provveda quanto prima al suo ripristino, oltre che a istituire un collegamento diretto tra la città dei Ceri e l’Aeroporto San Francesco di Assisi“.

Entro il mese di luglio – ha annunciato Mancini – saranno convocati in audizione in Seconda Commissione i vertici di Busitalia, alla presenza dell’assessore regionale Enrico Melasecche e del sindaco di Gubbio Mario Stirati, capofila della zona interna nord-est, “affinché si predispongano soluzioni adeguate alle esigenze dei cittadini”.