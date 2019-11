Guasto sulla linea ferroviaria, odissea per pendolari e studenti in arrivo da Firenze

share

Odissea pomeridiana per studenti e pendolari umbri di ritorno da Firenze. La mancata coincidenza tra i regionali di Tosca e Umbria, per un solo minuto, ha costretto i passeggeri diretti in Umbria ad attendere il regionale successivo, in partenza un’ora e 10 minuti più tardi.

E mentre i pendolari attendevano spazientiti lamentando la mancata attesa della coincidenza da parte del convoglio umbro, dagli autoparlanti della stazione l’annuncio: a causa di un guasto tecnico lungo la linea, il treno regionale sarebbe arrivato con 20 minuti di ritardo. Che poi sono diventati 25.

Ma a quel punto, in due stazioni successive, il regionale ha dovuto attendere fermo il passaggio del treno che arrivava in direzione opposta.

Insomma, l’arrivo a Perugia si è prolungato di oltre due e tutto a causa della mancata attesa della coincidenza per un solo minuto di ritardo.

share

Stampa