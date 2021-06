Guasto alla linea elettrica, blackout da ore in molte zone di Umbertide - Tuttoggi

Un doppio danneggiamento su due punti del cavo interrato all'altezza della piscina ha coinvolto a macchia di leopardo molte zone della città, squadre Enel ancora al lavoro dalle 19

Parte di Umbertide al buio da oltre 3 ore. Molte zone della città hanno infatti subito un blackout poco prima delle ore 19 di stasera (29 giugno) e la corrente – alle ore 22.40 – non è ancora stata ripristinata.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di elettrica di media e bassa tensione, ha informato che lungo la linea elettrica interrata “Ranieri” (zona piscina) – in particolare nell’area compresa tra via del Muscianeto/via Morandi e via Grieco/viale Giotto – si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo, che ha coinvolto a macchia di leopardo altre zone del centro cittadino.

Le squadre operative di Enel, coadiuvate dal Centro Operativo di Perugia che ha già ripristinato parte delle utenze, stanno intervenendo (da almeno 3 ore) sul posto per installare un cavo attrezzo (un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo interrato danneggiato) per ripristinare il servizio anche alle altre utenze ancora prive di energia elettrica. Allo stesso tempo sono già state avviate le operazioni per le riparazioni, attraverso la sostituzione dei tratti di rete danneggiati.

L’operazione è complessa e si concluderà, si spera, nella serata (entro la mezzanotte). L’Azienda ha contattato anche il sindaco Luca Carizia per informarlo sul blackout e condividere i dettagli del piano di lavoro in corso. Il Gruppo comunale di Protezione civile è invece intervenuto per consegnare generatori alle famiglie con persone con problemi di salute.