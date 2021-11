Guarisce dal Covid, ma muore in ospedale

Ricoverato per Covid nelle scorse settimane, era riuscito a superare il virus, ma la morte è sopraggiunta per altre cause

Era guarito dal Covid, Agostino Pelagracci. Ma è morto comunque in ospedale, per cause indipendenti dal virus, secondo quanto informa il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini. Che ricorda lo storico autista dello scuolabus. E per questo era molto conosciuto in tutto il comprensorio.

Agostino Pelagracci aveva 79 anni.