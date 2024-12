Guardiamoci negli occhi - Trailer - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Gli occhi sono fondamentali per la percezione del mondo che ci circonda e per la comunicazione con gli altri. Prendersi cura degli occhi è importante per preservare a lungo la vista e vivere una vita più sana e attiva.

“Guardiamoci negli occhi” è il vodcast dell’Oculista Italiano che offre approfondimenti sulle principali problematiche della vista e suggerisce accorgimenti che possono aiutare a mantenere gli occhi in buona salute, grazie al contributo di esperti, medici oculisti, ricercatori e professionisti del settore farmaceutico.

Tra i temi di questa stagione: le patologie retiniche e le degenerazioni vitreali; la cheratite da Acanthamoeba e i farmaci orfani; la cataratta e la chirurgia riabilitativa della vista; la sindrome dell’occhio secco; il glaucoma e le problematiche di una patologia cronica progressiva. Ospiti, alcuni tra gli esperti italiani più autorevoli nel campo dell’oculistica: il Dott. Scipione Rossi, il Dott. Tommaso Candian, il Dott. Antonio Di Zazzo, la Prof.ssa Antonella Franch, il Dott. Vincenzo Orfeo, il Dott. Antonio Randazzo, il Prof. Stefano Barabino, la Dott.ssa Emanuela Aragona, il Prof. Michele Figus e il Dott. Niccolò Castellino.

Host di “Guardiamoci negli occhi”, Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos. Con la partecipazione del Dott. Vittorio Picardo, specialista in oftalmologia, e del Dott. Carmelo Chines, direttore della testata L’Oculista Italiano.

