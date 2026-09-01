Guarda “Regioni vengano obbligate a investimento su prevenzione incendi” - Tuttoggi.info

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Guarda “Regioni vengano obbligate a investimento su prevenzione incendi”

ItalPress

Guarda “Regioni vengano obbligate a investimento su prevenzione incendi”

Mar, 01/09/2026 - 20:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci sono incendi talmente grandi che necessitano di un’azione non soltanto di prevenzione in loco, ma di riduzione delle emissioni, e delle condizioni che generano queste criticità”. Così l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda, in un’intervista alla Italpress, a margine della commissione parlamentare sullo Sviluppo regionale. Secondo Guarda, uno dei fattori chiave per combattere questa emergenza è la prevenzione. “Nella gestione forestale abbiamo dato l’input alle Regioni affinché vengano obbligate a fare un investimento chiaro in prevenzione”, ha aggiunto.
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