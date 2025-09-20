 Gualtieri: "Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Gualtieri: “Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro”

tecnical

Gualtieri: “Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro”

Sab, 20/09/2025 - 13:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “La nostra politica del futuro ha bisogno di un sentimento unitario, con dei giusti elementi conflittuali che fanno parte dello stare in una democrazia. Voi dovrete saper portare l’elemento della civiltà nella politica del futuro”. Lo afferma il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. 

“Dovete tirarci per la giacchetta e sgomitare per fare al posto nostro quello che noi non sappiamo fare, interpretando elementi di civiltà democratica in un mondo polarizzato verso la guerra – aggiunge – facendo squadra come vedo che sapete fare benissimo a livello territoriale. La riprova del grande valore del vostro saper fare lo posso riscontrare nelle fila delle tante formazioni giovanili che ci permettono di lavorare in maniera dinamica ed efficace a livello di Comune di Roma, che approfitto per ringraziare sentitamente”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!