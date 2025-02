Gualtieri "Puntare sul turismo di qualità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un anno importantissimo, non solo per il Giubileo, stiamo accogliendo milioni di pellegrini, ma perché credo possa anche essere una tappa di una strategia che punta ad un turismo di qualità, che significa un turismo non mordi e fuggi e che apprezza la varietà che Roma e tutta la regione possono offrire, un turismo che arriva tutto l’anno e non si concentra solo in alcuni momenti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del primo Forum del Turismo, promosso dalla Regione Lazio.

