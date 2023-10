Gualtieri "Nuova passerella a Piazza Pia tassello importante" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La passerellasarà molto utile per raggiungere via della Conciliazione, questo è uno degli interventi di mitigazione dei disagi. È questo un progetto importante per i pedoni, riducendo gli attraversamenti e quindi il traffico su alcuni punti. I numeri del rallentamento del traffico sono migliorati, i numeri che attraverseranno la passerella saranno importanti. È un cantiere imponente, per cui ringrazio tutti quelli che ci stanno lavorando”. Lo ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla stampa durante il sopralluogo al cantiere per verificare lo stato di avanzamento delle lavorazioni e per visitare la passerella provvisoria che da oggi consentirà il passaggio pedonale in totale sicurezza.

xl3/pc/red