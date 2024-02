Gualtieri "Meravigliosa ricostruzione del Colosso di Costantino" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un lavoro straordinario. Utilizzando i frammenti conservati nei musei Capitolini si è potuto arrivare a realizzare la riproduzione della statua per come era, un vero Colosso che rappresenta il potere di un Imperatore. Un altro tassello di un tentativo di utilizzare i frammenti nei loro contesti un po’ come con la Forma Urbis”. E’ quanto ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della riproduzione del Colosso di Costantino, sottolineando che “tutti potranno ammirare questa meravigliosa ricostruzione”. “Una bellissima opportunità per tornare ai Musei Capitolini”, ha aggiunto. xl5/vbo/gtr