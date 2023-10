Gualtieri "Mente e cuore alle vittime dell'attentato di Hamas" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo ricordato il piccolo Stefano Gaj e tutte le altre vittime e feriti dell’attentato del 1982, questaricorrenza oggi cade in un momento particolarmente drammatico e triste, la mente e il cuore non può che andare a tutte le vittimedel terribile attacco compiuto da Hamas, ai tanti ostaggi che chiediamo siano liberati e restituiti ai loro affetti, alle lorofamiglie”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia in ricordo dell’ attentato alla Sinagogadi Roma, in occasione del quarantunesimo anniversario.(ITALPRESS).

