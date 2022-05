“È un’immagine forte quella di questa carcassa di auto. Fa capire cosa è stata concretamente la selvaggia violenza omicida stragista della mafia che è costata la vita ai servitori dello Stato, che si sono battuti per la nostra libertà e per i nostri diritti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della cerimonia di inaugurazione della Teca che custodisce i resti della Croma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone.

