Gualtieri "Baglioni ha trasposto nelle canzoni suo rapporto con Roma" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È stata una cerimonia bellissima. Claudio Baglioni ci ha regalato non un discorso di circostanza ma ha ricordato il suo rapporto con la città. La storia della sua famiglia. Ha dedicato questa Lupa ai suoi genitori”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia di consegna della Lupa Capitolina a Claudio Baglioni.

“Ci ha raccontato il suo sentirsi parte dei quartieri in cui è cresciuto, spostandosi nelle periferie e sviluppando un rapporto con la nostra città che ha trasposto nelle canzoni che tutti amano e che sono dei gioielli”, ha sottolineato.

Sull’attenzione di Baglioni verso i diritti umani, il Sindaco ha aggiunto “ha fatto tante cose importanti sempre con il suo grande stile per aiutare le persone, a volte in silenzio e con discrezione”. Prima della consegna i due si sono incontrati privatamente per suonare insieme i due brani “Un po di più” – “E tu come stai?”, ha rivelato Gualtieri. Poi su un possibile ritorno prima dell’addio a Centocelle per suonare ha aggiunto: “Ama tantissimo Centocelle, speriamo che l’addio alle scene avvenga il più tardi possibile. Non avrei fretta nell’invocarlo”. Invece su un concerto al Circo Massimo, ha detto: “È lui che sceglie dove suonare. Ha battuto tutti i record non solo dei dischi venduti ma anche delle performance dal vivo. Ha una grandissima attenzione alla qualità che non tutti hanno”. xl5/vbo