Gualdo Tadino, verso un Piano per installare impianti di tele-radiocomunicazione - Tuttoggi

Martedì 22 giugno tavolo tecnico con Operatori della Telefonia, professionisti, rappresentanti del Comune e tecnici di Leganet

Il Comune di Gualdo Tadino ha deciso – con determinazione dirigenziale n. 883 del 13.11.2020 – di dotarsi di un Regolamento ed un Piano comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazione, conferendo l’incarico per la loro predisposizione a Leganet Srl (l’affidamento comprende anche il censimento dei siti del territorio comunale reputati sensibili).

L’attività mira a garantire la dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne all’interno del Comune per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni, assicurando al contempo una completa e ottimale copertura di segnale sul territorio per la migliore fruizione dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione.

Martedì 22 giugno avrà luogo un tavolo tecnico in videoconferenza con gli Operatori della Telefonia mobile, le cosiddette Tower Company, e tutti gli altri professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale, insieme ai rappresentanti del Comune di Gualdo Tadino e i tecnici della Società Leganet.



Il Comune chiede inoltre agli operatori telefonici tutte le informazioni concernenti le stazioni radio base e/o ripetitori (on-air e off-air) di propria competenza presenti sul territorio comunale, nonché i propri piani di sviluppo in materia di TLC mobile per il periodo 2021-2022-2023, unitamente ad ogni altro documento utile o comunque inerente ai fini della stesura del regolamento e del piano antenne ed alla mappatura dell’infrastruttura TLC mobile nel Comune.