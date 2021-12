Gualdo Tadino pronta per il Natale, tutti gli eventi | Si apre con la pista di ghiaccio - Tuttoggi

Sabato 4 dicembre parte il ricco programma di eventi natalizi “Christmas time 2021”, oltre un mese di musica, divertimento e arte

Gualdo Tadino rinasce con “Christmas time 2021” e si veste di luci, suoni e colori con l’avvio, sabato 4 dicembre, del ricco cartellone di eventi di Natale.

Grandi e piccoli insieme saranno immersi in una magica atmosfera con la pista del ghiaccio, musica, animazione, arte e tanto altro ancora, il tutto attraverso la valorizzazione di tradizione, cultura ed emozioni.

Si parte, come detto, sabato 4 dicembre, alle ore 17.30, in Piazza Mazzini con l’apertura della Pista del Ghiaccio (10-13 / 16-20), che accoglierà un Dj Set on ice con mini show e mascotte, che darà il via al ricco cartellone di iniziative, promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Polo Museale, associazioni del territorio, commercianti e Pro Loco gualdesi, che proseguiranno fino al prossimo 6 gennaio 2022 (nella stessa giornata del 4 dicembre e anche l’11 dicembre, si svolgerà alle ore 17.30 in Corso Italia Jazz Mon Amour, in collaborazione con “I Am”).

Gualdo Tadino sarà protagonista per oltre un mese con le sue luminarie (mercoledì 8 dicembre alle 17.30 – Cerimonia di accensioni in Piazza Martiri con la partecipazione della Banda Musicale), il Castello di Babbo Natale (che torna nella suggestiva location della Rocca Flea, inaugurazione sempre mercoledì 8 dicembre alle ore 17), il “Bimbo Day Winter Edition” (11-12 e 18-19 dicembre con laboratori e animazioni 0-12, in collaborazione con Associazione Re Artù), il Trenino Itinerante a partire dalle 18 in Piazza Martiri della Libertà, i gonfiabili in Piazza Garibaldi a partire dalle 18).

Si continua con C’è Posta per Babbo Natale (domenica 12 alle ore 18, ai Giardini Pubblici, i bambini potranno portare la propria letterina a Babbo Natale), il Natale dei Borghi 2021 (18 e 19 dicembre in Piazza Soprammuro Street food a km 0, in collaborazione con le Pro Loco di Cartiere, Cerqueto, Morano, Rigali e le band musicali “Jo Boys” e “The Time Machine”), “Una storia di altri tempi” (dal 18 al 26 dicembre, presso la Mediateca, tutti i giorni escluso il lunedì, con la collaborazione di Stefano Luzi – Sebastien Mattioli e Penelope Luzi), il Presepe vivente “Venite Adoremus”, in collaborazione con Associazione Capezza, presso gli Orti dell’Istituto Bambin Gesu il 25 e 26 (dalle 17 alle 20.30) ed il 6 gennaio (dalle ore 18).

Nel 2022, inoltre, si svolgeranno il 2 gennaio il Concerto della Banda Musicale e, il 6 gennaio, la Befana Volante dei Vigili del Fuoco, che arriverà dal cielo alle ore 16 in Piazza Martiri e distribuirà gadget e dolciumi per i bambini.

“Inaugureremo sabato prossimo con l’apertura della Pista del Ghiaccio in Piazza Mazzini – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari –Abbiamo organizzato un programma di iniziative varie nel centro storico, adatte a grandi e bambin. Per mettere in piedi il cartellone “Christmas Time” abbiamo chiesto ad imprese ed esercizi commerciali di collaborare attraverso erogazioni liberali nell’ottica di migliorare le sinergie presenti ed offrire un’offerta ancora più variegata e di qualità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al ricco programma di Natale e ricordo che tutti gli eventi e il programma completo saranno inseriti nella pagina FB Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni dove potranno essere consultati”.