Gualdo Tadino, Fdi presenta la squadra | Ecco il direttivo

Il coordinatore Emanuele Prisco: "Opposizione ferma e propositiva"

Ecco la squadra di Fratelli d’Italia a Gualdo Tadino. A tenere a battesimo la presentazione, con l’ufficialità dell’ingresso del consigliere Roberto Cambiotti, il coordinatore provinciale e deputato umbro, Emanuele Prisco.

Opposizione ferma e propositiva

Il nuovo coordinatore sarà l’avvocato Cinzia Natalini. L’obiettivo è quello di una “opposizione in Consiglio Comunale che sia ferma ma comunque propositiva, per far sì che Gualdo Tadino possa non perdere l’occasione dei fondi messi a disposizione dal PNRR per l’Umbria (28,5 milioni di euro) soprattutto per le aree interne“.

Il futuro del Calai

In riferimento all’offerta socio sanitaria, in particolare, Fdi Gualdo ha sottolineato l’importanza del progetto approvato dall’amministrazione regionale “che porterà alla riqualificazione dell’ex nosocomio gualdese ormai dismesso da anni, di ben due strutture di nuova creazione:- una Casa di Comunità Hub, aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e un ospedale di Comunità“.

Il nuovo coordinamento di Fdi Gualdo Tadino

Questo il nuovo direttivo: Cinzia Natalini, coordinatore, Gabriele Angeli Vice, Francesco Saverio Frillici tesoriere e segretario, i dirigenti provinciali Simona Vitali e Federico Pagliari, Michele Buccilli e il consigliere Roberto Cambiotti.