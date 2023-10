Gruppo volontari Protezione civile di Orvieto, Mario Gaddi è il nuovo coordinatore - Tuttoggi.info

Mario Gaddi, che rimarrà in carica per cinque anni, ha ottenuto 45 preferenze su 59 voti.

Mario Gaddi è il nuovo coordinatore operativo del Gruppo comunale dei volontari della Protezione civile di Orvieto.

E’ stato eletto nell’assemblea dei volontari che, in base al nuovo regolamento recentemente approvato dal consiglio comunale, si è riunita lo scorso 21 ottobre presso il Centro logistico della Protezione civile di Orvieto.

Mario Gaddi, che rimarrà in carica per cinque anni, ha ottenuto 45 preferenze su 59 voti. Nel consiglio direttivo sono stati eletti anche Marcello Lucchi, Stefano Stefani, Cristina Adami e Luigi Frosoni.

“I volontari rappresentano il cuore e il motore della Protezione civile“

“Buon lavoro al nuovo consiglio direttivo del Gruppo comunale dei volontari e al coordinatore operativo Mario Gaddi che è senza dubbio una delle figure di maggiore esperienza in forza alla nostra Protezione civile“, afferma l’assessore alla Protezione civile del Comune di Orvieto, Carlo Moscatelli.

“Come ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni – aggiunge – i volontari rappresentano il cuore e il motore della Protezione civile, il cui contributo non è prezioso solo nell’assistenza alla popolazione in caso di emergenze o nel supporto a tutte le attività dell’amministrazione comunale, ma anche nella costruzione dello spirito civico dei più giovani, come dimostrano le iniziative di formazione nelle scuole“.