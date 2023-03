Gruppo San Donato, Kamel Ghribi incontra Mattarella

MILANO (ITALPRESS) – “La presenza del Presidente della Repubblica all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele è stato un grande onore per me e per tutti noi del Gruppo San Donato”. Così ha commentato Kamel Ghribi, vice presidente del Gruppo San Donato e presidente di GKSD Investment Holding, sul suo profilo Instagram, all’indomani della visita del presidente Sergio Mattarella.“Gli siamo riconoscenti per questo gesto di attenzione, che ci ha trasmesso ancora più forza ed entusiasmo nell’andare avanti nel cammino verso nuovi traguardi scientifici, didattici e clinici, avendo sempre in mente la centralità della persona umana e il suo bisogno di cura e assistenza”, ha aggiunto. La ricerca scientifica dell’Università Vita – Salute San Raffaele e dell’IRCCS Ospedale San Raffaele è al vertice delle classifiche internazionali.

– foto ufficio stampa Gruppo San Donato –