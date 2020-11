Gruppo Piaggio attiva vendita online scooter e moto nelle zone rosse - Tuttoggi

I concessionari del Gruppo Piaggio sono attivi per garantire a tutti la possibilità di acquistare scooter o moto anche in zone a diverso rischio contagio. Anche nelle zone rosse, quelle soggette alle maggiori restrizioni. E per venire incontro alle esigenze di sicurezza del periodo, i punti vendita del Gruppo Piaggio offrono un servizio straordinario in più: via web si potrà acquistare un nuovo veicolo scegliendone la versione preferita, condurre una permuta, definire le modalità di acquisto, usufruire delle molte promozioni, avvantaggiarsi delle diverse forme di finanziamento e infine ricevere la nuova moto o il nuovo scooter direttamente al proprio domicilio. Dalla poltrona di casa, accedendo alle pagine web dei brand del Gruppo (aprilia.com, motoguzzi.com, piaggio.com e vespa.com), sarà possibile gestire in remoto tutto il processo di acquisto anche grazie all’assistenza telefonica fornita dal dealer prescelto che seguirà tutte le fasi della vendita, fino alla consegna.

I punti vendita, con le relative officine, rimarranno comunque aperti anche nelle zone rosse, nel rispetto delle normative in vigore, per garantire tutti i servizi ai clienti dei brand Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio e Vespa, che sono parte del più grande Gruppo motociclistico italiano. Grazie alla autocertificazione ci si può infatti recare di persona dal dealer o in officina, per far assistere il proprio mezzo. E’ un segno concreto di vicinanza ai clienti e a tutti i motociclisti del più grande gruppo italiano, per continuare a proporre, alle condizioni più vantaggiose, la mobilità più sicura. Scooter e moto sono oggi la certezza di mobilità facile, economica e rispettosa di tutte le norme di distanziamento e sicurezza, sono la migliore garanzia di mobilità e libertà.

(ITALPRESS).