Gruppo EcoEridania, De Franchi nuovo direttore della Divisione Public Affairs - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Gruppo EcoEridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1° settembre è infatti operativa la nuova Divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e specializzato in Relazioni Internazionali presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, De Franchi vanta una significativa esperienza nella comunicazione e nelle relazioni istituzionali. Nel corso della propria carriera professionale ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Direttore della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.La Divisione Public Affairs di EcoEridania nasce con l’obiettivo di sostenere il percorso di crescita ed espansione del Gruppo, contribuendo a rafforzare il dialogo con le istituzioni, i territori e gli stakeholder e consolidando il posizionamento dell’azienda come interlocutore di riferimento nel settore ambientale e dell’end of waste.

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