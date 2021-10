Gruppo Cap, sul sito analisi acqua a domicilio con carta di credito - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Acqua sempre più digitale e trasparente. Succede su gruppocap.it, il sito del gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano che mette a disposizione dei cittadini un servizio tanto utile quanto prezioso: le analisi dell’acqua a domicilio, per sapere tutto sull’acqua di casa. Oggi è infatti ancora più semplice richiederlo: grazie al pagamento online con carta di credito, bastano pochi e semplici passaggi per avere a casa un team di esperti per analisi dell’acqua mirate.

“La digitalizzazione dei servizi e delle informazioni è un passaggio obbligato per avere sistemi idrici sempre più efficienti. Le dotazioni virtuali come l’etichetta dell’acqua a portata di smartphone o i servizi di lettura a distanza del proprio contatore rafforzano il legame di fiducia della comunità nei confronti del gestore e del bene fornito” commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. “In questo senso, abbiamo voluto semplificare e rendere più agevole per tutti richiedere l’analisi idrica a domicilio, perchè prendersi cura dell’acqua di casa è un gesto di sostenibilità ambientale e di risparmio consapevole”.

L’acqua che CAP distribuisce ogni giorno nelle case di oltre 2,5 milioni di cittadini è garantita da una severa normativa e un’avanzata metodologia di analisi secondo ben 40 parametri. A questi si aggiungono i controlli effettuati su pozzi e reti: oltre 29.000 prelievi all’anno e quasi 800.000 determinazioni analitiche portate a termine annualmente su diversi parametri chimici e microbiologici.

Tuttavia, è opportuno considerare che Gruppo CAP garantisce l’ottima qualità dell’acqua fino al contatore, ma le tubazioni delle abitazioni o dei condomini, e le loro manutenzioni, sono gestite dai proprietari degli immobili o dagli amministratori. Può capitare dunque che l’acqua di casa abbia caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’acqua distribuita dall’acquedotto, per queste ragioni nei condomini gli amministratori sono tenuti a controllare periodicamente la qualità dell’acqua della rete interna agli immobili da loro gestiti.

Per questo Gruppo CAP mette a disposizione tre pacchetti di analisi dell’acqua a domicilio: “controllo base”, “controllo completo” oppure “controllo avanzato”, tramite i quali è possibile monitorare fino a 40 parametri differenti, e analizzare durezza, odore, colore, cloro residuo, residuo secco a 180°, ph e conducibilità. Il tutto nel giro di pochi giorni, attivando il servizio tramite il sito gruppocap.it, che da oggi offre anche la possibilità di pagare con carta di credito.

Sul sito dell’azienda pubblica sono tante le dotazioni virtuali a portata di click. Bolletta, contratti e volture sono disponibili in formato digitale, basta farne richiesta compilando il form nell’apposita area personale. Si può ottenere la domiciliazione bancaria o la rateizzazione della bolletta, facendone sempre richiesta dall’area personale, da cui 2 volte l’anno è possibile comunicare l’autolettura del contatore evitando i controlli di tecnici in casa. L’app gratuita My CAP, l’interfaccia smartphone di gruppocap.it, scaricabile dalle piattaforme iOS e Android consente inoltre tramite geolocalizzazione di leggere l’etichetta dell’acqua di casa o di qualsiasi altro indirizzo all’interno dell’area gestita.

