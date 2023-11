MILANO (ITALPRESS) – Al via la Sustainability Winter School, la prima scuola di alta formazione per la transizione green interamente dedicata ai giovani amministratori pubblici under 40 della Lombardia. È un’iniziativa gratuita di Gruppo CAP, green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ed è realizzata tra l’altro con il patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e ANCI Lombardia.

