Gruppo Alpitour e Radio Italia insieme per l’estate della “ripartenza” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo Alpitour e Radio Italia, storici partner con alle spalle molteplici progetti di collaborazione, sono pronti a riempire l’estate italiana con tanti appuntamenti imperdibili. Da 26 luglio al 15 agosto, l’emittente si trasferirà con i suoi speaker e la sua programmazione al VOI Tanka Village in Sardegna per 3 settimane speciali che vedranno anche la presenza di alcuni grandi artisti italiani. Dal 18 settembre, in programma una settimana speciale al Bravo Baia di Tindari in Sicilia.

Ospiti di Radio Italia al VOI Tanka Village saranno: Umberto Tozzi (ultima settimana di Luglio), Noemi (prima settimana di Agosto) Sangiovanni (seconda settimana di Agosto). Gli artisti saranno protagonisti di un’intervista in diretta su Radio Italia e in streaming e di un live che sarà trasmesso radio e streaming su radioitalia.it. Ampia copertura anche sui canali social dell’emittente su Facebook, Instagram e Twitter.

Ospite di Radio Italia al Bravo Baia di Tindari in Sicilia ci sarà Diodato (terza settimana di Settembre).

Radio Italia renderà speciali le settimane di permanenza al VOI Tanka Village e a al Bravo Baia di Tindari con la sua musica e il suo intrattenimento che andranno ad integrarsi perfettamente con il già ricco calendario di attività previste.

Partner di Radio Italia al Voi Tanka Village: TESCOMA, azienda leader nel mercato degli utensili da cucina e articoli per la casa, che ci coinvolgerà con simpatiche attività e giochi per grandi e piccini e ci mostrerà alcune gustosissime ricette durante i tre showcooking del famoso chef e conduttore televisivo Simone Rugiati.

Per il secondo anno, la destinazione più gettonata degli italiani sarà l’Italia e il Gruppo Alpitour non poteva che scegliere come partner Radio Italia con cui condivide una consolidata collaborazione pluriennale che coinvolge i brand di VOIhotels, Bravo Club e la compagnia aerea Neos.

Proprio quest’ultima accompagnerà, anche quest’anno, gli speaker della Radio, gli artisti e i vari ospiti in Sardegna con il volo diretto da Milano Malpensa. Come sempre a bordo di tutti gli aerei Neos, sono presenti le playlist di Radio Italia per intrattenere i passeggeri. Dopo lunghi mesi di difficoltà e incertezza, finalmente è tutto pronto per avviare una nuova stagione all’insegna del divertimento e del relax, tutto organizzato nella massima sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Tra fine maggio e metà giugno, hanno progressivamente riaperto le strutture di VOIhotels e Bravo Club, disseminate nelle principali località balneari italiane e del Mediterraneo, pronte ad offrire i migliori servizi per un indimenticabile soggiorno in totale sicurezza. Parallelamente, sono ripresi i collegamenti di Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, che propone un piano voli dai principali aeroporti italiani verso le località di mare più richieste per l’estate italiana alle porte.

(ITALPRESS).