Grosso cinghiale a spasso di notte sulla rotonda, automobilista "interagisce" con lui VIDEO - Tuttoggi.info

Una scena abbastanza rara nei pressi dell'abitato tifernate è stata immortalata da un cittadino di passaggio, l'animale per niente spaventato si è allontanato dopo il "saluto" del videoamatore

Si è fatto una passeggiata indisturbata all’interno della rotonda della Madonna del Latte (Città di Castello), finché non è stato immortalato da un video di un automobilista in transito.

E’ successo qualche sera fa, lungo via Aldo Bologni, dove un grosso cinghiale, per niente spaventato e sicuramente in cerca di cibo, è apparso ad ora tarda a pochi presenti. Grande la sorpresa per il tifernate che ha ripreso la scena – rara di solito intorno all’abitato di Città di Castello – e provato un approccio amichevole con un grugnito (che però ha fatto allontanare l’animale).

L’ultimo avvistamento di un cinghiale risale addirittura al 30 settembre in vocabolo Popolo, dove un automobilista si è ritrovato davanti la gigantesca carcassa di un ungulato investito da un’altra vettura.