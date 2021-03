Grinta Sir, Milano affondata 3-0 | Semifinale con Monza

I Block Devils vendicano la sconfitta di Gara 1 e la delusione di Champions | Sulla strada della finale Scudetto l'ex Lanza

Grinta Sir, che riscatta la delusione di Champions e soprattutto avanza nei playoff approdando in semifinale, dove incontrerà Monza dell’ex Lanza. I Block Devils questa volta tengono la tensione per tutto l’incontro e chiudono il match con un perentorio 3-0.

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano 3-0

(25-14; 25-23; 25-22)

La partita

I Block Devils hanno voglia di rivincite e mettono in campo classe e soprattutto rabbia. Nel primo set la resistenza di Milano (avanti di 2 in avvio) dura fino al 3-3.

Poi la Sir, guidata da Ter Horst (3 ace per lui, 2 dei quali consecutivi) inizia a macinare gioco e nonostante un Leon ancora con le polveri bagnate (solo 17% in attacco nel primo set) chiude agevolmente con un perentorio 25-14.

Nel secondo set Leon inizia a scaldare il braccio e la Sir si porta subito avanti. Milano non molla e passa in vantaggio (14-13).

Il set prosegue punto a punto. Doppio vantaggio ospite sull’ace di Ishikawa (20-18).

Sul turno al Servizio di Leon i Block Devils si riportano avanti (23-21).

Patry annulla il primo set point, ma Solè la chiude 25-23.

Il terzo set si apre con un ace di Plotnytskyi, che poi ha un’incertezza con Travica.

Fase in equilibrio. Il nuovo ace di Plotnytskyi dà il doppio vantaggio alla Sir (9-7).

Piazza chiama il timeout e Milano rientra in campo determinata, mettendo a segno il break del sorpasso (10-9).

Primo ace di Leon per il nuovo sorpasso Sir (13-12). I Block Devils non vogliono ripetere il calo di tensione fatale in Gara 1.

Nel segno di ter Horst il nuovo allungo Sir (18-13).

Reazione si Milano con l’ace di Arnaut. Quando il vantaggio si assottiglia a +2 Heynen chiama i suoi.

Leon sbaglia dai 9 metri la palla del match point, ma la chiude il migliore della partita, Ter Horst (25-22).

Ter Horst mette Trento nel mirino

Ora la Sir è chiamata a un altro miracolo per andare avanti anche in Champions. Ter Horst, ai microfoni di RaiSport, mette nel mirino Trento: “Sapppiamo quanto siamo forti. Ci vuole che ogni tanto ce lo ricordiamo”.

(a breve servizio completo con numeri e commenti)