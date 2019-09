Grimani: “Entro in Italia Viva, ma sosterrò i candidati del Pd”

La scelta di Lotti di restare, per ora, nel Partito democratico aveva lasciato in bilico la posizione del senatore umbro Leonardo Grimani. Che “Radio Parlamento” dava comunque nella pattuglia dei senatori pronti a seguire Matteo Renzi in Italia Viva.

Ed a poche ore dall’ufficializzazione dei nuovi gruppi parlamentari da parte di Matteo Renzi, Grimani ufficializza la scelta di lasciare il Pd. Un messaggio in cui Grimani rivendica la bontà dell'”intuizione” con cui Matteo Renzi ha sbarrato la strada a Salvini in cerca di “pieni poteri”. E l’adesione ad un progetto per offrire prospettive di crescita all’Italia da parte del Pd, “che è stata la mia casa e al quale porterò sempre rispetto”.

Perché Grimani ha accettato di “essere protagonista di questa nuova sfida” aderendo a Italia Viva. “Una nuova forza politica – spiega – che abbia come programma quello di pensare ad un Paese moderno, aperto ai cambiamenti mondiali e al futuro. Una nuova forza politica in grado di rafforzare il cammino parlamentare del Governo e presentare agli italiani politiche riformiste su sviluppo, lavoro, diritti. Ma soprattutto una nuova forza politica che abbia con chiarezza una visione sul futuro”.

E ancora: “Ogni volta che in politica avviene una divisione, i suoi effetti non riguardano solo una comunità politica. Riguardano il vissuto, i sentimenti, le passioni di ciascuno di noi. Perché non vorresti mai che la tua comunità si dividesse. Quando però le separazioni avvengono, ciascuno di noi è chiamato decidere. E per le mie idee politiche, per le mie battaglie culturali ho deciso, con sofferenza ma senza indugi di stare con Matteo Renzi nel nuovo partito Italia Viva e nel nuovo gruppo parlamentare al Senato che si costituirà oggi”.

Grimani annuncia ovviamente di dimettersi da tutti gli organi di direzione politica del partito a partire dalla segreteria dell’Unione comunale. “Il Pd di Terni ha espletato tutti i passaggi preelettorali – annuncia Grimani – e ho nominato un coordinamento che guiderà questa fase. Avevo comunque già annunciato le dimissioni per il giorno successivo alle elezioni. Italia Viva non parteciperà alle imminenti elezioni e sosterrò senza reticenze il progetto e i candidati del Partito democratico”.

