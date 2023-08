Grifo, una settimana in più per il mercato, ma intanto altri saluti

Arriva il via libera dalla Figc, non convocati per Lucca Furlan, Kouan e Santoro. In attacco arrivato il giovane Bezziccheri

Il Perugia, come Lecco, Brescia e Casertana, avrà una settimana in più di mercato. La Figc ha concessa una proroga fino alle ore 20 dell’8 settembre, in ragione della certezza del campionato di competenza arrivata per queste squadre mercoledì, con la sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorsi di Reggina e Lecco, aprendo al Brescia le porte della B e condannando il Perugia, retrocesso lo scorso anno, alla Lega Pro.

La finestra in più del mercato non varrà però per i calciatori provenienti dalle federazioni estere.

Acquisti e partenze

Intanto il Perugia ha ufficializzato l’acquisito dell’attaccante classe 1998 Daniel Bezziccheri, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato a Roma ha vestito le maglie della Lazio (Primavera), Reggina, Albissola, Chiasso e Viterbese.

I tifosi si aspettano però ben altri rinforzi per essere competitivi in C. Ed anche mister Baldini, che ha scelto di non convocare per la trasferte di Lucca di venerdì i calciatori che sono ormai prossimi ai saluti nelle ultime ore di mercato.

Fuori, dunque, Furlan, Kouan e Santoro.

I convocati per Lucca

Questi i convocati per la trasferta di Lucca:

PORTIERI: 1 Abibi, 12 Adamonis

DIFENSORI: 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 15 Dell’Orco, 25 Morichelli, 71 Bozzolan, 84 Lickunas, 94 Mezzoni

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 16 Bartolomei, 17 Ebnoutalib, 18 Acella, 24 Torrasi, 86 Giunti,

ATTACCANTI: 10 Matos, 11 Seghetti, 14 Bezziccheri, 20 Di Serio, 21 Cudrig, 23 Lisi